O Lourosa perdeu esta tarde em Esmoriz (4-3) a contar para a 29ª jornada do principal campeonato distrital de futebol, adiando os festejos da subida ao Campeonato de Portugal.



Um golo apontado por Breno, ao cair do pano, deu a vitória dos locais que chegaram a estar em vantagem por 3-1.



A formação Lusitanista, que quebrou um ciclo de 27 jogos oficiais sem perder, não aproveitou o desaire do São João de Ver, segundo classificado, que também perdeu em Avanca (2-0).



O desfecho do embate na vila avancanense pode favorecer o Beira-Mar, terceiro classificado, 56 pontos, na perseguição do São João de Ver (segundo com 59 pontos).



No outro jogo disputado esta tarde, o Vista Alegre foi goleado em casa pelo Pampilhosa por 1-4 (mais informação).