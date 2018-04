Fundada em 1993, a fábrica bairradina trabalha vidro e espelho para o setor da decoração, designadamente na área do banho, cozinha e decoração em geral.



Revista Portugal Global



A empresa de Oiã, Oliveira do Bairro, está presente em mercados como França, Espanha, Reino Unido e países Benelux, mas pretende, nos próximos anos, entrar nos mercados escandinavos, Canadá e Colômbia, entre outros. No primeiro trimestre deste ano, 77 por cento da faturação da empresa correspondeu à exportação direta e indireta dos seus produtos.



Especialista em trabalhar vidro e espelho para decoração, a Biselarte focou-se, nos últimos anos, sobretudo na área do

banho, mas, mais recentemente, tem vindo a apostar no desenvolvimento de diversos produtos para a área da cozinha

e decoração da casa em geral.



Em termos de internacionalização, a Biselarte tem vindo a diversificar mercados e segmentos de mercado em cada país, traduzindo-se numa mudança estrutural e cultural da empresa que irá proporcionar elevadas



Segundo António Rodrigues, diretor comercial da empresa, a estrutura cresceu cerca de 30 por cento nos últimos cinco anos, contando atualmente com 65 colaboradores.



Esta mudança foi acompanhada pela constituição de uma equipa dedicada à conceção e desenvolvimento de novos produtos com integração de novas tecnologias de produção e novos componentes eletrónicos, onde o design e a inovação estão sempre presentes.



“Os nossos produtos têm como matéria-prima o vidro e espelho, que transformamos com a tecnologia de ponta atual e incorporamos valor através de componentes eletrónicos (sensores, ‘bluetooth’, televisão) e iluminação LED, bem como diferentes acabamentos com tecnologia laser e impressão digital que, aliados ao nosso ‘know-how’ e flexibilidade de desenvolvimento e produção, nos permitem apresentar produtos e soluções inovadoras”, relata o responsável



A Biselarte desenvolveu uma estratégia de internacionalização alicerçada num grande investimento ao nível produtivo e ao nível do desenvolvimento de produtos, com elevada flexibilidade e adaptação às necessidades dos clientes, para poder entrar em mercados maduros de alto valor acrescentado, bem como em alguns mercados emergentes com o objetivo de diversificar as regiões de atuação.



Os principais clientes da Biselarte são as grandes cadeias de distribuição e os grandes fabricantes de móveis de banho e de sanitários nos países referidos. Em 2018, a empresa prevê obter um crescimento superior a 15 por cento, essencialmente nos mercados externos.



