No dia 6 de maio, o Museu Convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, vai assinalar os 458 anos do lançamento da primeira pedra do conjunto arquitetónico Convento e Igreja com duas visitas encenadas, no âmbito da terceira edição da iniciativa .



Estas visitas encenadas, agendadas para as 15h00 e 16h30, vão conduzir os visitantes pelos vários espaços do convento que outrora desempenhou, entre outras funções, a de Tribunal e Administração do Concelho, Teatro D. Fernando II, Animatógrafo, Cadeia e Conservatório do Registo Civil.



As visitas encenadas serão orientadas pelo Grupo de Teatro Experimental do Orfeão da Feira que, através da interpretação de várias personagens, levarão os visitantes a conhecer um pouco da história e memórias do convento.



Um acontecimento histórico:



No dia 6 de maio de 1560, dia de S. João “ante porta latina”, foi colocada a primeira pedra do convento “com toda a solenidade possível, assistindo toda a gente desta nobre vila, no local em que havia uma ermida dedicada ao Espírito Santo”.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1