O FC Porto somou o segundo triunfo consecutivo (83-99) no Grupo A da Liga Placard, no reduto do Illiabum Clube, que em sentido contrário registou a quinta derrota seguida.



Tratou-se de uma vitória segura dos "azuis e brancos", que ao intervalo já tinham uma vantagem de 16 pontos (41-57), distância que foi decisivamente ampliada no terceiro período graças a um parcial de 17-23 (ler artigo).



Já a Ovarense Dolce Vita deu continuidade ao seu bom momento de forma no Grupo B da Liga Placard, agora com a terceira vitória consecutiva, diante do Barreirense Dif Broker (83-63), último classificado, e que não sorri desde 30 de março (ler artigo).