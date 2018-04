Beira-Mar determinado em vencer no campo do Lamas 28 abr 2018, 11:02 O treinador do Beira-Mar acredita que a sua equipa tem argumentos para vencer, amanhã, em Santa Maria de Lamas a contar para a jornada 29 do principal escalão do futebol distrital, num embate entre adversários diretos. Os aveirenses, que venceram na partida anterior, em casa, o Paivense por 3-1, seguem em terceiro lugar (56 pontos), na perseguição ao São João de Ver (59 pontos). A formação lamacense, que perdeu 2-1 no reduto do líder Lourosa, é quarta (53 pontos). No último jogo em casa cilindrou o São João de Ver por 4-1. "Vamos a Lamas com intenção clara...objetivamente, vamos ganhar o jogo. Treinámos bem, o grupo está forte, sabemos da importância do jogo. Estamos unidos em prol do clube e esperamos que as coisas corram como nós queremos e treinámos esta semana num jogo com o Leiria. Estamos fortes e a lutar pelo mesmo objetivo", afirmou Cajó no lançamendo do próximo encontro. O adversário inspira naturais cautelas que foram devidamente ponderadas. "O Lamas é uma equipa experiente, em casa é muito difícil. Mas com todo o respeito por eles, nós precisamos mesmo de vencer", disse o técnico aveirense. Cajó explicou o que pediu à equipa. "Temos de demonstrar qualidade e concentração ao máximo para não sermos surpreendidos. Depois com jogo coletivo podemos fazer a diferença, vencer e mantermo-nos na luta pela melhor possível", concluiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

