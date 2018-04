Um Referendo não faz sentido, podendo até, pôr em causa a legitimidade democrática de quem governa.



Paulo Marques *



Recentemente, o vereador socialista, Manuel de Sousa, sugeriu a realização de um Referendo a propósito do resultado do concurso de ideias para o Rossio, pelo facto de se tratar "do Coração da Cidade".



Assim sendo, a proposta vencedora deveria ser analisada pela Assembleia Municipal, submetida a discussão pública e objeto de referendo.



Até estaria de acordo com o PS se alguém me soubesse dizer se essa foi, no passado, a tipologia de governação assumida pelo Dr. Alberto Souto e do seu executivo, quando decidiram, no âmbito da sua legitimidade Democrática, implementar as suas decisões políticas.



Independentemente da necessidade, utilidade ou consequências financeiras dos investimentos que marcaram a gestão socialista, não me recordo de, durante oito anos, qualquer referendo relacionado com a decisão política municipal, relativa ao “Coração da Cidade”, muito menos quanto às diferentes “veias e artérias”.



Concluo que, a julgar pela inexistência histórica de qualquer referendo, nem mesmo quanto ao maior investimento alguma vez realizado em Aveiro, o Estádio Municipal, a ideia de Referendo, para o PS, diverge de importância consoante a perspetiva e a oportunidade política do momento, isto é, ser oposição ou não ser.



Pelos vistos, para o PS, à época, o “Coração”, não teria a importância que hoje assume.



Sejamos claros. A tempo e horas os Partidos políticos apresentaram os seus candidatos, Programas Eleitorais, estratégias e objetivos futuros.



Devidamente sufragados, porque não dizer, referendados, todos eles apresentaram, entre muitas outras matérias, as suas preocupações, não só quanto ao “Coração da Cidade”, mas também quanto ao “organismo” aveirense, no seu todo.



Por esse motivo, a meu ver, um Referendo não faz sentido, podendo até, pôr em causa a legitimidade democrática de quem governa, ainda mais quando estão em causa matérias abordadas nos respetivos programas eleitorais.



Continuo a acreditar que o melhor Referendo a que o decisor político pode estar sujeito é a apreciação política que o eleitorado faz da sua governação.



O PS sabe disso, só não o diz clara e abertamente. É uma questão de Coração!



* Ex-vogal do CDS na Assembleia Municipal, gerente comercial.