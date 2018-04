Anadia: Empresário faz donativo de 500 euros a cada grávida da freguesia 27 abr 2018, 19:35 António Marinha não aceitou ficar passivo com o panorama demográfico e decidiu dar um contributo a famílias que vão ter filhos. "A desertificação não é só no interior, chega à nossa zona e nós somos da Beira Litoral", alerta ao abordar o problema da quebra de natalidade.



O dono da Madeicentro, entre outras empresas, passou a entregar 500 euros a cada grávida residente na União de Freguesias de Ancas e Paredes do Bairro.



"Fui presidente da Junta muito novo e fui presidente de um centro social. Era uma preocupação antiga, sabia do problema de natalidade que íamos viver e infelizmente está confirmado", lamentou.



Em Paredes do Bairro, terra natal de António Marinha, a renovação geracional tornou-se demasiado lenta para as necessidades. "Na minha freguesia morrem 30,40 pessoas e no mesmo período nascem meia dúzia e não somos caso único", diz o empresário já em tempo de reforma e com os negócios entregues aos sucessores.



"Eu não me resigno com isto, nem quero resignar. Sempre estive ligado aos problemas sociais. Vi berçários esgotados e com lista de espera, agora é o contrário. Deve preocupar-nos a todos e quem pode fazer algo deve fazê-lo", acrescenta ao explicar a iniciativa que tomou de apoiar grávidas enquanto for vivo.



"Sei que é simbólico, mas julgo que vou ajudar a camada da população que mais precisa, 500 euros pode ser uma boa ajuda. Os que não precisam também vão receber, é por igual. O importante é que nasçam crianças, o resto resolve-se", refere.



Para António Marinha, o aumento da natalidade "deve ser uma preocupação dos autarcas, do Governo e da sociedade em geral", defendendo um movimento amplo. "Temos de estar preparados para agir".



Sabe que em princípio deverá entregar o primeiro donativo em junho, aguardando com expetativa. "Casos destes, do que eu estou a fazer, a título pessoal, não conheço mas gostava conhecer. Nas autarquias é obrigação, dever delas, empresas também é diferente. Pessoalmente serei o primeiro", adianta.



António Marinha compreende que hajam casais em ´fuga´ das pequenas aldeias, impondo-se respostas para contrariar um fenómeno social que não é de hoje.



"As pessoas mudam-se para onde sentem ter apoios e regalias, as escolas, piscinas. Quando escolhem o sítio onde querem viver, levam isso em conta. As pequenas localidades não têm essas respostas", constata.



Em 2017, contam-se pelos dedos de uma mão os nascimentos em Paredes do Bairro. Já os idosos continuam aumentar. António Marinha permanece atento e quer mobilizar apoios para criar um novo lar, "que já faz muita falta".

