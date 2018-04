"A propaganda do regime não engana ninguém". É assim que o PS de Aveiro reage ao recente balanço que a maioria camarária apresentou relativamente ao primeiro semestre do mandato, criticando "a insistente publicitação do que está em curso, do que se pensa ser projetado, dos projetos a concurso" que faz antever "mais propaganda dentro de momentos, sempre sobre as mesmas matérias."



Para os socialistas "fazer para além daquilo que é obrigação (qualificação de infraestruturas) é que distingue um fazedor de coisas, de uma personalidade, um mandato para a história".



O PS admite que há necessidades a satisfazer, embora pondo em causa a forma: "Há coisas que têm de ser feitas, é verdade, mas não a qualquer custo, sem ouvir as pessoas e insistindo apenas numa agenda mediática que dá a ideia de que tudo está a ser feito quando a maioria ainda nem chegou ao papel", lê-se no comunicado.



"O grande cartaz de obras é aquele que não é visto, que não precisa de perturbar a ordem pública, para provocar a ilusão de que alguma coisa acontece; o cartaz das grandes obras é aquele que não se vê, mas que cada pessoa sente no alívio da sua carga fiscal e na qualidade dos serviços que a Câmara lhe presta ou faz com que aconteça", insiste a concelhia, retomando exigências já apresentadas no executivo.



"As grandes obras são aquelas que respeitam as pessoas, atendem às suas solicitações, acolhem a diversidade de opinião, promovem uns e outros, suscitam proximidade entre todas as necessidades básicas", defende o PS voltando a colocar a tónica em áreas como "a coesão social, através de transportes frequentes entre todos os lugares do município, qualidade de vida com acesso à saúde, educação e cultura, desburocratização do centralismo presidencialista."



As obras em curso "correspondem à enorme carga de impostos e taxas municipais", referem os socialistas, considerando que os aveirenses "suportam" os investimentos "para verem unicamente a velha política de cimento e alcatrão, apenas para ganhar eleições e não servir as pessoas."



O PS exige "um cuidado permanente com a igualdade de oportunidades, o respeito por todos e a promoção da solidariedade", assim como "um município atento às pessoas" que "tendo recurso financeiro, não empurra para os outros as suas responsabilidades, não espera ´de chapéu na mão´ que Lisboa/Estado Central/administração regional resolva tudo o que é competência sua."



Com "tantas obras em curso, e com milhões na gaveta", a concelhia ´rosa´ diz que os munícipes não entendem que "continue a haver graves lacunas nos serviços públicos".



Pede, por isso, várias medidas, como "desburocratização e celeridade nas respostas aos munícipes, transportes públicos de qualidade, empenho efetivo na resolução dos pórticos, do canil e da estrada nacional 235, promoção de um município amigo das pessoas, um plano de desenvolvimento de produção cultural, um plano estratégico para o turismo (cultural, religioso, ambiental, etnográfico), para além do moliceiro."



Mas também "promoção da mobilidade sustentável, e reforço dos meios que ajudem a colmatar lacunas no emprego, saúde e ação social", assim como "incentivo a projetos âncora que garantam mais postos de trabalho" em São Jacinto, Eirol ou Nariz, entre outras propostas.