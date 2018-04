Albergaria-a-Velha: Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego abre novo período de candidaturas 27 abr 2018, 15:24 O período de candidaturas para o Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego no Município de Albergaria-a-Velha arranca a 2 de maio, informa a edilidade local.



Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara apoia a fixação de novos negócios no Concelho através da atribuição de incentivos financeiros, que podem ir até 4000 euros por ano.



O regulamento prevê a atribuição de uma bolsa de incentivos no valor de 250 euros por mês, durante um ano, de forma a facilitar o desenvolvimento da ideia de negócio ou da empresa.



A bolsa pode ser acumulada com um conjunto de apoios à contratação de serviços externos, um para serviços de contabilidade (300 euros/ano), outro para serviços de design e artes gráficas (350 euros/ano) e um terceiro para consultoria financeira e/ou serviços de capacitação (350 euros/ano).



São elegíveis ao programa de incentivos os candidatos com ideias de negócio, a constituir empresa, sediada no Município de Albergaria-a-Velha, nos 60 dias úteis seguintes à aprovação da candidatura, bem como empresas Albergarienses constituídas há menos de 180 dias.



O prazo para a entrega de candidaturas é 15 de junho.



Desde a sua criação em 2015, o programa já apoiou 38 projetos nas mais diversas áreas, como a consultadoria, produção alimentar, turismo ou manutenção de máquinas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)