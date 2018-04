Aveiro: Maioria PSD-CDS na freguesia da Glória e Vera Cruz trava voto contra cave de estacionamento no Rossio 27 abr 2018, 15:19 A proposta do Bloco de Esquerda para que a assembleia da união de freguesias da Glória e Vera Cruz se pronunciasse "contra a construção de um parque de estacionamento subterrâneo no Rossio" foi rejeitada com seis votos a favor e sete contra, informa uma nota do partido.



Segundo o BE, o texto defendia ainda a manutenção do Rossio como uma zona verde e de lazer. PS e PCP juntaram o seu voto à proposta do Bloco.



PSD e CDS rejeitaram a proposta, "alegando desconhecimento sobre o projeto" para além do que tem surgido na imprensa.



O principal argumento dos eleitos da coligação PSD/CDS para rejeitar a proposta "releva dois elementos importantes" no entendimento do BE.



Por um lado, "não têm argumentos de peso para apoiar um parque de estacionamento no Rossio" e, por outro, o processo "está a ser gerido pela Câmara Municipal não só sem o envolvimento popular, mas também nas costas da própria Junta de Freguesia."



Os bloquistas insistem que "não se percebe a necessidade ou racionalidade da obra", garantindo que continuarão a sua oposição à construção de um parque de estacionamento no Rossio, "dentro dos órgãos municipais e junto da população".



Uma obra vista como "não só desnecessária como negativa para a paisagem e para a fruição da zona verde", que irá "trazer mais automóveis para o centro da cidade", por isso, conclui o Bloco, é "uma opção errada."

