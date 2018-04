Destinado aos jovens entre com 12 e os 18 anos, a Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré, mais uma iniciativa do projeto Oficina Criativa, neste caso, subordinada à temática da Representação Teatral. As ações de formação estão calendarizadas para os dias 4, 11, 18 e 25 de maio (sextas-feiras), das 18:30 às 20:00 horas.



Nesta oficina pretende-se trabalhar o corpo e o movimento, sendo o corpo o modo de expressão mais poderoso que existe, o instrumento através do qual toda a criatividade passa. Com a realização de exercícios de contacto em grupo, para promover o desenvolvimento da confiança em si e nos outros, é possível estimular a imaginação que irá permitir a realização de ações de improvisação e a exteriorização de emoções, promovendo a criação de momentos teatrais.



Neste processo, a expressão dramática assume um papel fundamental, pois é uma forma do individuo desenvolver as capacidades individuais, sociais e criativas, facilitando assim as relações com o mundo que o rodeia, cabendo à representação um conjunto de técnicas que permite ao ator interpretar uma narrativa a partir de situações improvisadas ou de textos, possibilitando a sua apresentação.



A Oficina Criativa de Representação Teatral é da responsabilidade formativa da Star-teatro, sob orientação de Rita Camões e tem um custo de 20 euros.



As inscrições estão abertas até ao dia 30 de abril, sendo limitadas a um número máximo de 16 participantes e podem ser formalizadas, presencialmente, por email ou por telefone, nos Fóruns Municipais da Juventude da Gafanha da Nazaré ou de Ílhavo.