Sambistas de todo o mundo a caminho da Aldeia do Carnaval (Ovarnews) 27 abr 2018, 10:46 A Aldeia do Carnaval de Ovar vai receber, no próximo fim-de-semana, o Bloco X, um grupo de sambistas de todo o mundo que se costuma reunir para tocar samba ao mais alto nível, com ritmistas de todos os cantos do planeta, na Aldeia do Carnaval de Ovar. O Bloco X vai estar em Ovar, entre sexta-feira e domingo, sendo que sexta, sábado e segunda-feira, estarão na Pousada da Juventude e, no domingo, é que seguem para a Aldeia do Carnaval (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

