Com uma democracia madura, o nosso discurso deve ser: ninguém é excluído e todos somos chamados à construção de um futuro melhor para a nossa terra.



Luís Souto *



Faz todo o sentido a Assembleia Municipal de Aveiro comemorar o feriado do 25 de abril.



Um feriado é por definição uma “suspensão” das nossas atividades sejam de trabalho ou de estudo, uma pausa ditada por valores mais altos, aqueles que estão para lá da espuma dos dias e que impõem uma reflexão, mais do que uma mera recordação.



Esta Assembleia Municipal, com o colorido partidário que reflete as escolhas dos eleitores, com a prestação de contas e o questionamento permanente da atividade do executivo, é uma criação constitucional que, verdadeiramente só foi possível graças à revolução de abril- esta razão – a da própria existência, seria razão suficiente desta comemoração anual.

Há outras razões que justificam que se coloque na agenda municipal o 25 de abril.



A revolução, sendo um movimento de capitães, só triunfou porque teve a adesão e mobilização de Portugal inteiro e é todo o país que deve comemorar como sua, a revolução que lhe trouxe a liberdade, a democracia, a paz e melhores condições de vida.



A Assembleia Municipal, como parlamento local, representa o povo de Aveiro e este por diversos momentos afirmou a sua forte convicção liberal e democrática, reagindo a ditaduras e a tentativas de ditadura, fossem de direita ou de esquerda.

Os tempos atuais muito marcados pelo populismo, pela desvalorização dos órgãos de poder democrático e dos partidos políticos, exigem que a democracia portuguesa e a democracia local em particular tenham a plasticidade suficiente para perceber os sinais do seu tempo.



Não tenhamos veleidades – ou a democracia se consegue reinventar ou cairá de novo como nos ensina a história, por passividade, omissão ou distração dos atores políticos, enquanto carismáticas figuras arrastarão multidões inebriadas para o abismo.



Abril de 1974 trouxe-nos uma outra revolução – a introdução do microprocessador intel 8080. É certo que, entusiasmados com os gritos de “o povo é quem mais ordena” – não percebemos na altura o total alcance dessa outra revolução que não parou até aos dias de hoje e cujo impacto está bem à vista em todos os níveis da nossa vida individual e coletiva, inclusive a nível político, como os recentes acontecimentos mostraram. Curiosamente Aveiro esteve desde muito cedo associada a essa outra revolução, a do digital e já merecemos inclusive o epítome de “cidade digital”.



Quem não conseguir acompanhar os novos desafios, as novas formas de comunicação, as realidades geográficas e sociais que se modificam a velocidade estonteantes, quem não se preparar para a cidade do futuro e para a democracia do futuro ficará para trás.



Lanço-vos dois reptos “revolucionários” para reflexão:



– Fará sentido atual e futuro a existência de diversos concelhos com menos de 100 000 habitantes na região aveirense, enfraquecendo a competitividade comparativa com outros municípios do país e prejudicando a adoção de políticas transversais? Os municípios nas suas configurações atuais serão a melhor resposta para a prevista descentralização recentemente acordada e para a emergência de regiões constitucionalmente previstas?



- Por outro lado, será que a democracia local se esgota nesta assembleia cujos eleitos, representando o povo não deixam de refletir o apertado crivo dos partidos políticos?



Não será a altura de apostar também em estruturas consultivas que reflitam a diversidade e força da nossa sociedade civil e na qual tenham assento os vários setores dinâmicos da vida municipal, enriquecendo o processo de tomada de decisões?

Devemos fazer de conta que Aveiro não tem população estrangeira ou chamá-la também à discussão da coisa pública?

Em 2018 comemorar o 25 de abril passa por exaltar o inconformismo, afirmar a liberdade no dia a dia, arriscar a mudança, renovar a democracia local.



Os pós-revolucionários de 1975, gritavam que “quem não está com a revolução está contra a revolução”. Hoje, pelo contrário, com uma democracia madura, o nosso discurso deve ser bem outro: ninguém é excluído e todos somos chamados à construção de um futuro melhor para a nossa terra.



* Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, discurso na sessão solene do ´25 de Abril´.



Foto: Maria Sousa Correia