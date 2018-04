A Universidade de Aveiro (UA) lidera uma avaliação nacional pioneira "da sustentabilidade de estratégias de gestão do setor florestal".



O estudo inédito, que envolve também investigadores da Universidade de Coimbra, decorre no âmbito do projeto ´SustainFor´ com financiamento aprovado pelo Programa Compete 2020.



A candidatura apresentada pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento (DAO) prevê um investimento elegível de cerca de 200 mil euros, o que resultou num incentivo FEDER de cerca de 170 mil euros.



O projeto pretende avaliar, pela primeira vez, os efeitos da transição para a bioeconomia nos setores florestais do eucalipto e do pinheiro bravo, refere uma nota inserida na newsletter do Programa Compete 202 dedicada à floresta.



Os dados a recolher permitirão "suportar a tomada de decisão no que respeita à escolha de soluções mais sustentáveis tendo em conta os três pilares da sustentabilidade: ambiental, económico e social."



Os setores florestais abrangidos pelo estudo "são muito importantes em Portugal uma vez que quase toda a madeira cortada neste país provém de florestas de eucalipto e pinheiro bravo."



Segundo Ana Cláudia Dias, investigadora responsável pelo projeto, o financiamento público permite não só o desenvolvimento como a divulgação de conhecimento para as fileiras florestais em causa, "que são estratégicas em Portugal em termos económicos, ambientais e sociais". O projeto ´SustainFor´ é importante, também, para a criação de emprego científico, nomeadamente através de três bolsas de investigação.



A avaliação quer caracterizar os impactes ambientais, económicos e sociais associados aos setores do eucalipto e do pinheiro bravo, definir medidas para a sua minimização e identificar possíveis estratégias de gestão destes setores, bem como os cenários mais sustentáveis.



A importância deste estudo justifica-se pelas implicações da transição para a bioeconomia, que agrava a escassez dos recursos lenhosos, o que é já uma realidade em alguns países entre os quais Portugal, impondo uma gestão sustentável.