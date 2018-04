Projeto de ecoturismo/restauração e hotelaria para Aveiro premiado no Concurso de Empreendedorismo Turístico 26 abr 2018, 17:14 Um projeto para Aveiro recebeu o prémio de terceira melhor ideia de empreendedorismo turístico no Concurso de Empreendedorismo Turístico, informou a Turismo do Centro, entidade promotora.



A proposta intitula-se “Nonna” e foi apresentada por Sidónio Frazão. O candidato elaborou um projeto de ecoturismo/restauração e hotelaria ecológico e sustentável de apoio ao turismo, em área urbana, centrado no desenvolvimento e promoção da região de Aveiro.



O grande vencedor foi o projeto “Eco Sky Park”, apresentado no concurso por Octávio Almeida, que prevê implementar em Vouzela um parque aventura inovador O Concurso de Empreendedorismo Turístico / Prémio José Manuel Alves contou com 53 candidaturas (continuar a ler artigo em AveiroWorkPoint). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

