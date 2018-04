A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, apreendeu, ontem, na Gafanha da Nazaré, 300 quilos de pescada branca e 60 quilos de polvo por captura ilegal de pescado.



"No âmbito de uma operação destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura e desembarque de pescado fresco no Porto de Pesca Costeira de Aveiro, os militares detetaram um individuo na posse do referido pescado sem o peso e as medidas regulamentares, tendo cada polvo menos de 750 gramas e a pescada branca menos 27 centímetros de tamanho", refere um comunicado.



A GNR "salienta que a principal medida de gestão defendida pelos estudos científicos realizados é a adoção e respeito de pesos e medidas mínimas de captura, que tem como principal objetivo permitir o crescimento e reprodução dos exemplares das espécies em causa."