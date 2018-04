Ciclo do Fado no Cineteatro Alba com Miguel Xavier 26 abr 2018, 13:04 Nascido em Guimarães, Miguel Xavier é um jovem talento do Fado, que emociona a cada verso cantado. Foi vencedor do concurso de Fado de Lordelo do Ouro no Porto, teve participações no Caixa Ribeira 2015 e Caixa Alfama 2015 e 2016. Em outubro de 2015 integrou o elenco do espetáculo AMÁLIA- Não sei porque te foste embora no coliseu do Porto. O disco de estreia, com canções inéditas compostos especialmente para Miguel Xavier, é uma viagem sem destino, onde o Fado e a poesia se fundem entre os caminhos da tradição e da modernidade. 10 de maio, 22:00



