Câmara de Aveiro marca reunião pública do executivo, em maio, para a antiga base de São Jacinto 26 abr 2018, 12:55 A Câmara de Aveiro agendou a primeira reunião do executivo de maio que deveria ser a 3 de maio para 10 de maio, no Regimento de Infantaria n.º10, em São Jacinto.



Os trabalhos começam pelas 17:15, com carácter público e audição do público pelas 18:30.



Uma alteração que decorre do feriado municipal, que se comemora a 12 de maio.



A escolha da antiga base para a reunião do executivo camarário de carácter público "deve-se opção de realização ao longo do mandato autárquico em curso em diferentes locais do município".



A segunda reunião prevista para o dia 17 de maio será realizada no dia 24, quinta-feira, pelas 15:30, com carácter privado, nos Paços do Concelho.

