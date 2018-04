Com o objetivo de alertar para a importância de combater o desperdício alimentar, o território Arouca Geopark associa-se à iniciativa mundial World Disc Soup Day, no próximo dia 28 de abril, com oferta de um conjunto de atividades.

Sob o mote ‘cozinhar, comer e dançar’, serão diversas as atividades que desafiarão a população a descobrir uma maneira divertida de economizar comida, convidando à reflexão sobre a quantidade de alimentos que são desperdiçados. Da programação consta uma atividade centrada na recolha, limpeza e conservação de sementes tradicionais, a preparação de um caldo, com produtos locais e sazonais e uma mostra de produtos do Arouca Agrícola e Geofood.

Esta mostra conta com a participação de alguns restaurantes aderentes aos menus Geofood – S. Pedro, Avistada e Pedrogão – e de produtores locais, como a Habitat. Em seguida, a animação está a cargo de Sílvia Gonçalves – Dança e Movimento, com o espetáculo ‘Arouca a Dançar’.



Em Arouca, a iniciativa Wolrd Disco Sound Day, dinamizada pela AGA – Associação Geoparque Arouca, em parceria com o Município de Arouca, o Círculo Mais Democracia e Sílvia Gonçalves - Dança em Movimento, é gratuita, mas de inscrição obrigatória na atividade “Há caldo no Museu”, até dia 27 de abril, para o email geofood@aroucageopark.pt.



Assinalado em mais 160 países, do Uganda ao Japão, do Brasil à Holanda, com o objetivo de sensibilizar a população em geral para o desperdício alimentar - o World Disco Soup Day vai ser dinamizado em Portugal, com apoio dos núcleos Slow Food Porto e Slow Food Minho.

Em 2017, a Slow Food Youth Network (SFYN) organizou o primeiro World Disco Soup Day, reunindo milhares de pessoas num magnífico dia de festa que permitiu economizar grandes quantidades de comida. Em mais de uma centena de World Disco Soup Day, realizados, o ano passado, em 40 países e em 5 continentes, foram transformados mais de 5 toneladas de alimentos em 25000 refeições.