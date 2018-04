Aveiro: Adjudicada pavimentação de acesso ao Retail Park e melhoramentos no Museu Arte Nova 26 abr 2018, 11:40 A Cãmara de Aveiro tomou conhecimento na sua reunião privada de hoje que adjudicou a pavimentação da rotunda de interceção da Rua da Boavista com a Rua da Carreira Branca, em Esgueira.



O asfaltamento irá custa cerca de 34.800 euro, com um prazo de execução um mês.



"Devido ao elevado tráfego na zona, que faz ligação à zona comercial do Retail Park de Aveiro, torna-se importante a repavimentação para garantir a segurança, conforto e boas condições do piso para os condutores", justifica a edilidade.



A reabilitação do Museu Arte Nova também recebeu luz verde. Melhoramentos orçados em 79.240 euros, com um prazo de execução 150 dias.



"A degradação de alguns elementos, bem como o grande valor arquitectónico e patrimonial do imóvel, a especificidade e a sensibilidade dos trabalhos ali existentes, justificam a necessidade desta intervenção, considerando a Câmara muito importante, tratar de cuidar bem do património e identidade do Município e da Cidade", explica um comunicado.



Esta é a primeira grande obra no Museu, depois de uma intervenção de reabilitação e adaptação no ano de 2008. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)