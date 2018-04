Orçamento Participativo Jovem de Anadia 25 abr 2018, 23:47 A Câmara Municipal de Anadia vai avançar com a edição 2018 do Orçamento Participativo Jovem de Anadia (OPJA), que este ano conta com uma verba de 250 mil euros. As temáticas propostas são a Cultura e o Empreendedorismo, e o período para apresentação das propostas decorre entre 1 de maio e 15 de junho próximos. O OPJA tem como principal desiderato proporcionar aos jovens um envolvimento acrescido na sociedade democrática, promovendo uma cidadania ativa e a sua participação cívica na elaboração do orçamento municipal, estreitando a sua ligação entre a autarquia e os jovens. Todos os jovens residentes no concelho, com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos, são convidados a apresentar os projetos que gostariam de ver implementados em Anadia, os quais devem ser apresentados na plataforma www.anadiajovemparticipa.pt. A divulgação e análise técnica das propostas acontece entre 16 de junho a 15 de julho. De 1 de agosto a 30 de setembro decorre o período para votação das propostas, e o vencedor, ou vencedores, será conhecido durante o mês de outubro, sendo o projeto integrado no Orçamento Municipal para 2019. Cada jovem pode ser promotor até ao máximo de duas propostas, a título individual ou coletivo. O “Orçamento Participativo Anadia Jovem” – Ano 2018 vai estar em foco numa sessão de divulgação e de esclarecimento que a Câmara Municipal de Anadia promove no próximo dia 4 de maio, pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Município, na qual estarão presentes elementos das juntas de freguesia, das associações e dos agrupamentos de escuteiros do concelho. Câmara de Anadia Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

