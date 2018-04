Salvaguarda dos arquivos das associações 25 abr 2018, 23:27 O diagnóstico realizado no âmbito do projeto assenta num questionário sobre a situação dos arquivos das entidades associativas. Porfírio Correia * A Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) pelo seu Arquivo Distrital de Aveiro (ADAVR) e o Grupo de Trabalho de Arquivos Municipais da Região de Aveiro [GTAMRAveiro] em colaboração com a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), vão levar a efeito, em 2018, o “Projeto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio, desporto, humanitárias e educacionais da região de Aveiro: diagnóstico e estratégia”.



O projeto tem como objetivos:



1) Proceder a um diagnóstico de situação dos arquivos das entidades associativas de cultura, recreio, desporto, humanitárias e educacionais;



2) Definir uma estratégia de salvaguarda e valorização de património arquivístico destas entidades.



O projeto conta com a colaboração da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) e suas associadas, e das Câmaras Municipais do Distrito de Aveiro e do Município de Mira, bem como de 319 associações convidadas a participar neste projeto.



O diagnóstico realizado no âmbito do projeto assenta nos resultados de um questionário sobre a situação dos arquivos das entidades associativas de cultura, recreio, desporto, humanitárias e educacionais da região de Aveiro que a DGLAB/ADAVR leva a efeito entre 2 de abril e 2 de junho de 2018.



O questionário pretende proceder ao mapeamento dos arquivos das associações, identificando os conjuntos documentais existentes, o seu contexto e datas de produção, a sua dimensão e suportes predominantes, estado de tratamento, bem como as condições de instalação e conservação da documentação.



Pretende ainda identificar eventuais situações de risco de perda de património e outras situações relevantes para a fase seguinte, onde se procederá à definição de uma estratégia para a salvaguarda e a valorização do património arquivístico destas entidades.



A realização deste questionário permitirá aprofundar o debate e reflexão sobre as medidas a adotar para o tratamento, divulgação, proteção e valorização, dos arquivos associativos, bem como a definição da partilha de responsabilidades por parte dos diferentes parceiros, para que de forma segura e sustentável possam contribuir para a salvaguarda e divulgação da memória organizacional destas entidades.



Na página online do Arquivo Distrital de Aveiro (https://goo.gl/Gc8oKi) encontram-se disponíveis vários documentos PDF de auxílio ao preenchimento do questionário, tais como uma matriz do mesmo, um glossário de termos técnicos e um exemplo fictício previamente preenchido. * Diretor do ADAVR.

