O presidente da Assembleia Municipal (AM) de Aveiro, que faz o primeiro mandato no cargo, aproveitou a sessão evocativa dos 44 anos do ´25 de abril´ para deixar "dois reptos revolucionários".



Luis Souto, de quem partiu a iniciativa de retomar as comemorações oficiais da ´Revolução da Liberdade´ no município, entende que é oportuno aproveitar o processo de descentralização colocado em marcha pelo Governo socialista, com acordo do PSD, para reflectir sobre a eventual utilidade de agregar concelhos com menos de 100 mil habitantes.



"Os municípios nas suas configurações atuais serão a melhor resposta para a prevista descentralização recentemente acordada e emergência de regiões que estão constitucionalmente previstas ?", questionou numa sessão evocativa do feriado que "impõe uma reflexão, mais do que mera recordação".



No seu discurso, o presidente da mesa eleito pela coligação PSD-CDS alertou também para a necessidade de testar novos modelos de representatividade dos cidadãos. "Será que a democracia local se esgota nesta assembleia e no executivo cujos eleitos, representando o povo, não deixam refletir um apertado crivo dos partidos políticos ? Não será altura de apostar também em estruturas consultivas, que reflitam a diversidade e força da sociedade civil ?, indagou, lembrando a importância de envolver, também, a população estrangeira residente.



"Tempos atuais são muito marcados pelo populismo"

Luis Souto referiu-se ainda a perigos que a democracia atravessa, entendendo que é urgente tomar as devidas cautelas. "Os tempos atuais são muito marcados pelo populismo, pela desvalorização dos orgãos de poder democrático e dos próprios

partidos políticos, e exigem que a democracia portuguesa e a democracia local em particular tenham a plasticiddade suficiente para perceber os sinais do seu tempo. Não tenhamos veleidades, ou a democracia se consegue reinventar ou cairá de novo, como nos ensina a história, pela passividade, omissão ou distração dos atores políticos, enquanto que carismáticas figuras arrastarão multidões inebriadas para o abismo", alertou.

