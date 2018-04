O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) vai construir uma nova sala de Raio X na unidade de Oliveira de Azeméis, substituindo assim todo o equipamento.



A mudança no Hospital de S. Miguel "resulta da necessidade de se operar a transferência da localização da actual sala, que é de difícil acesso quer aos doentes do Serviço de Urgência quer aos do internamento."



O equipamento tem já mais de 20 anos de vida, "estando tecnologicamente obsoleto."



Segundo a administração, o investimento de 200 mil euros, lançado este mês, incluirá uma obra para a instalação da nova sala num espaço contíguo ao Serviço de Urgência e à Consulta Externa, bem como a instalação de um novo equipamento de Raio X.



Para além de melhorar as condições de trabalho, irá ser possível "aumentar a produção de meios complementares de diagnóstico nesta área."



Actualmente são realizados apenas os exames de radiologia para apoio ao Serviço de Urgência. Após este investimento, que se espera fique concluído no prazo de quatro meses, irão ser também realizados exames para os doentes seguidos em consulta externa, ficando também aberta a possibilidade de serem realizados exames para os utentes dos Centros de Saúde.



A administração do CHEDV salienta o crescimento dos atendimentos em Oliveira de Azeméis desde o início do ano, sendo o mais significativo ao nível da actividade de Hospital de Dia, "em que houve um aumento de sessões realizadas de 97%, especialmente fruto do início da actividade do Serviço de Oncologia".



Também o Serviço de Urgência Básico desta unidade registou, no primeiro trimestre de 2018, um crescimento de 17,4% face ao trimestre homólogo de 2017, sendo de assinalar a taxa de cumprimento dos tempos de espera de acordo com a triagem de Manchester, que praticamente atingiu os 80%.