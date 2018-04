O município tem uma dezena de obras "a iniciar brevemente", informa o executivo camarário num ponto de situação para assinalar o primeiro semestre do novo mandato.



O cais dos pescadores de São Jacinto, a demolição dos antigos armazéns, a reabilitação das eclusas do canal das Pirâmides e a requalificação de blocos do bairro de Santiago surgem na lista enunciada da qual fazem parte, também, melhoramentos em unidades de saúde (Santa Joana, Oliveirinha e Aradas).



"Fruto também do trabalho iniciado no anterior mandato", grande parte dos investimentos estão "em desenvolvimento e cada vez mais presentes no território e na vida dos cidadãos", refere a nota de imprensa.



Entre as obras em fase de elaboração de projeto surgem referidos a ligação Eixo-Aveiro (antiga EN230), a ciclovia Universidade/Estação, o novo parque de estacionamento a Nascente da estação da CP, a qualificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, a reabilitação do Centro Histórico de Esgueira, a rotunda junto ao Solar das Estátuas e a rotunda do ISCA e a Unidade de Saúde Familiar de Eixo.



Para concurso, seguem, entre outros, os projetos de qualificação do edifício Fernando Távora e do edifício da antiga estação da CP.



Obras e intervenções que fazem parte de "uma estratégia concertada de desenvolvimento do município, dando cumprimento ao programa sufragado a 1 de outubro de 2017".



Cerca de uma dezena de obras estão atualmente em curso, entre as quais a reabilitação de habitação social em Santiago, os melhoramentos na Casa Municipal da Juventude, o novo centro da visitas da Reserva das Dunas de São Jacinto (Polis Litoral Ria de Aveiro) e a remodelação da extensão de saúde de São Jacinto. Ainda nesta freguesia decorrem os trabalhos do acesso ao molhe Norte.



O balanço dá destaque a outras obras como a nova ponte de São João (600 mil euros), a renovação da escola básica do 2º ciclo João Afonso (um milhão de euros), a requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima 1,5 milhões de euros, a nova Escola Básica do 1º Ciclo de São Bernardo (700 mil euros).

Outra das empreitadas destacadas é a construção da variante de Cacia, com um investimento total de cerca de 1,2 milhões de euros, "constituindo uma condição necessária para a construção da nova fábrica."



A maioria PSD-CDS aponta também o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA) como "uma das apostas prioritárias", assim como "vários outros investimentos aproveitando também a oportunidade de financiamento dos Fundos Comunitários do Portugal 2020."



A Câmara liderada por Ribau Esteves garante que está "a cumprir os compromissos assumidos com os cidadãos e a dar continuidade ao processo de mudança e de aumento da qualidade de vários serviços e estruturas, tais como do sistema de transportes públicos rodoviários e fluviais", prevendo a colocação em funcionamento nas próximas semanas do Centro Coordenador de Transportes.



A educação é referida como "outras das prioridades absolutas, com o investimento de qualificação dos equipamentos do parque escolar estando três grandes obras em plena execução."