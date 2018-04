A Câmara de Anadia assinou esta terça-feira os três primeiros contratos de concessão de apoios municipais no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas “Invest em Anadia”.



A MS2 Consultores, Unipessoal, Lda., sediada em Mogofores, vai receber uma bolsa de 250 euros, não reembolsável durante um ano, enquanto a empresa Sofia&Co (Cabeleireira e Estética), sediada em Anadia, recebe uma bolsa mensal de 250 euros, não reembolsável durante um ano, e ainda 350 euros não reembolsáveis para a contratação de serviços de design e/ou gráficas; por fim, a Pateo 42 (Barbearia), na Curia, irá receber uma bolsa mensal de 250 euros durante um ano, bem como um valor de 480 euros não reembolsáveis para contratação dos serviços de contabilidade, e, ainda, 350 euros não reembolsáveis para a contratação de serviços de design e/ou gráficas.



A presidente da Câmara, Maria Teresa Cardoso, espera que este incentivo "dê algum conforto" no caminho profissional dos empreendedores.



A edilidade tem em mãos mais sete candidaturas, que se encontram em fase de avaliação. Foram recebidos cerca de 50 contactos de empreendedores e de empresários a solicitar mais informação.



Para além destes incentivos, as iniciativas empreendedoras terão ainda acesso a apoios municipais na contratação de serviços externos, nomeadamente a contratação de serviços de contabilidade, serviços de design e/ou artes gráficas, e de consultoria financeira e/ou serviços de capacitação. Contudo, estes apoios só serão atribuídos se as empresas contratadas estiverem sediadas no concelho de Anadia.



Já os benefícios fiscais traduzem-se na isenção, total ou parcial, e por um período máximo de quatro anos, dos impostos cuja receita pertença ao Município de Anadia, designadamente Derrama, IMI e IMT.



Os benefícios em taxas permitem uma redução até 50 por cento do valor de receitas municipais decorrentes da emissão de título administrativo relacionado com a aprovação das operações urbanísticas de edificação e respetiva utilização.



Os apoios procedimentais consistem na aplicação da “Via Verde do Empresário”, nomeadamente no acompanhamento personalizado, por um técnico do Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor, auxiliando nos procedimentos administrativos e no processo de licenciamento para uma redução dos prazos de tramitação, bem como na colaboração no levantamento dos espaços disponíveis para a implementação do projeto.