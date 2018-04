O ´Coimbra Knights Cricket Club´ leva à cidade da Mealhada, nos próximos dias, equipas do Reino Unido que vão disputar uma série de jogos de “cricket”, marcando a abertura da época desta modalidade.



Segundo informa a edilidade, equipas de Inglaterra, Irlanda e de outros países são aguardados para disputar no Centro de Estágios do Luso vários jogos agendados para os próximos meses contra a formação coimbrã.



No Outono passado, estiveram na Mealhada várias equipas estrangeiras, onde foram disputados diversos jogos.



"O sucesso da experiência fez com que os ´Coimbra Knights´ estabelecessem a sua residência oficial no município e irão disputar aqui todos os jogos contra as equipas estrangeiras que os visitam na época que agora se inicia", adianta a Câmara da Mealhada.



O acolhimento da modalidade "reflete a multiplicidade de desportos que por aqui se praticam. Do andebol ao basquetebol, do hóquei em patins ao futebol, o Município, com as infraestruturas concelhias, procura dar resposta às solicitações de clubes e associações no que se refere ao incentivo da prática desportiva".