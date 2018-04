PCP solidário com luta dos trabalhadores do grupo AdP 24 abr 2018, 14:46 O PCP mostra-se "solidário com a luta dos trabalhadores do grupo das Águas de Portugal", que estão hoje em greve, incluindo nos serviços da região de Aveiro. Em comunicado, a organização distrital comunista diz que a paralização, inédita naquela empresa estatal, deveu-se a"justas reivindicações dos trabalhadores". Uma delegação do PCP esteve nas concentrações dos trabalhadores em greve nas Águas de Portugal, Águas da Região de Aveiro e Águas do Centro Litoral. Os funcionários em causa têm os seus salários congelados desde 2009, devido a restrições remuneratórias impostas por sucessivos orçamentos de Estado para os trabalhadores do sector público que incluem as empresas do grupo Águas de Portugal (AdP), conduzindo a uma "significativa redução dos salários". "A pretexto da crise, do défice e da dívida pública, sucessivos governos PSD/CDS e PS, congelaram os salários no sector e negaram o direito a uma progressão na carreira.De salientar que entre 2010 e 2016, os lucros deste grupo empresarial ascenderam a cerca de 500 milhões de euros", alerta o PCP. "Para além da justa reivindicação dos aumentos salariais, estes trabalhadores reivindicam igualmente a regularização dos vínculos precários de todos os trabalhadores que ocupam um posto de trabalho permanente, a fixação do período normal de trabalho em 7 horas diárias e 35 horas semanais, exigem o exercício efectivo do direito de negociação e contratação colectiva", lembra ainda a distrital comunista. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

