À 13ª condenação, o homem que assaltou uma padaria na Gafanha da Nazaré, exibindo uma pistola falsa, vai ter de regressar à cadeia para cumprir três anos e quatro meses.



Ainda que beneficiando da alteração da qualificação jurídica do crime de roubo agravado para simples, o tribunal considerou que não estavam reunidas as condições para suspender a pena.



A juiza presidente lembrou que as oportunidades dadas em outras condenações, escapando a cumprir tempo de cadeia, "não tiveram o efeito esperado".



O arguido de 46 anos, que irá permanecer em prisão preventiva, tem antecedentes criminais abundantes, sobretudo por furtos e roubos, mas também sequestro, ofensas à integridade física, condução sem habilitação legal, injurias e desobediência, que o levaram, inclusivamente, a passar alguns períodos de reclusão.



O coletivo deu praticamente toda a acusação como provada, excepto que o assaltante tivesse levado 70 euros em dinheiro mas apenas 10, para além da caixa com gorjetas, pão e cerveja.



O arguido, com passado de consumo de drogas, assumiu os factos negando, contudo, a ameaça com recurso a objeto semelhante a pistola. No entanto, as imagens das camaras de vigilância não deixaram dúvidas ao tribunal.



O assalto ocorreu em dezembro passado, pelas 22:00, quando a padaria estava já encerrada. O autor conseguiu que lhe abrissem a porta e pediu um euro e meio de pão. Ato contínuo, acabaria por intimidar o proprietário e uma enteada menor que estava ao balcão.



"Pedi pão e duas cervejas. Não tinha dinheiro e veio-me à cabeça dizer que era um assalto, mas não usei pistola nenhuma, nem ameacei ninguém. O dono colocou também cinco euros no saco. Queria dizer que a padaria não estava fechada e estou arrependido. Peço desculpa, foi uma coisa que fiz sem intenção de fazer mal a ninguém", explicou no início do julgamento.



A Policia Judiciária, aquando de buscas domiciliárias na residência do homem, encontrou a réplica da arma e um saco da padaria com um papel a dizer ´Feliz Natal´.



Segundo a acusação, o arguido apontou a pistola à cabeça do dono e tentou seguir a menor que fugiu para pedir socorro. Acabaria por aguardar que lhe fosse preparada a sandes e exigiu a entrega de dinheiro antes de abandonar o local.