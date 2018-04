Aveiro: "Os Filmes das Nossas Terças" exibe “A Síria” 23 abr 2018, 15:45 Esta terça, dia 24 de Abril, na sessão de "Os Filmes das Nossas Terças" será exibido “A Síria” de Philippe Van Leeuw, que teve estreia nacional na passada quinta-feira. Encurralada em casa, numa cidade sitiada, Oum Yazan, mãe de três, transformou o apartamento num porto seguro para a família e os vizinhos, tentando protegê-los da guerra no exterior. Quando bombas ameaçam destruir o edifício, quando franco-atiradores transformam pátios em zonas mortíferas e ladrões arrombam a casa para reclamar as suas pavorosas recompensas, manter o ténue equilíbrio da rotina dentro de portas torna-se uma questão de vida e de morte.



Com assinatura do belga Philippe Van Leeuw ("Le Jour où Dieu Est Parti en Voyage"), um drama claustrofóbico sobre os efeitos da guerra nas vidas das pessoas comuns, cuja acção decorre num único dia e cenário. Estreado no Festival de Cinema de Berlim, onde recebeu o Prémio do Público na Mostra Panorama (que resulta da votação dos espectadores), "Na Síria" conta com a participação dos actores Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud e Juliette Navis, e também com alguns refugiados sírios, entre eles Mohsen Abbas, Ninar Halabi, Alissar Kaghadou, Jihad Sleik e Moustapha Al Kar.



Este mês, em jeito de homenagem ao cineasta de animação Artur Correia, que faleceu aos 85 anos em Março deste ano, têm sido exibidos durante todas as sessões dois episódios da sua série “Histórias a passo de cágado”. "Os Filmes das Nossas Terças" são uma iniciativa Teatro Aveirense, Plano Obrigatório e Câmara Municipal de Aveiro e têm o apoio do ICA e Secretaria de Estado da Cultura. Os bilhetes têm um custo de 4€ (desconto de 50% no bilhete mensal) e estão à venda nos locais habituais. Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)