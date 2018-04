A necessidade de aposta no setor ferroviário 23 abr 2018, 13:00 Um sistema ferroviário desenvolvido e competente permite que os cidadãos possam evitar o uso do automóvel particular, o que tem ganhos ambientais imediatos. Já foi anunciado pela tutela um conjunto de obras na linha do Norte no âmbito do Plano Ferrovia 2020. De acordo com o que foi noticiado há algumas semanas, espera-se que o concurso para a renovação integral do troço entre Valadares e Gaia seja lançado até ao final do 1º semestre de 2018, enquanto que o troço entre Ovar e Espinho está em fase de contratação, que deverá estar concluída dentro do mesmo prazo. É uma obra que só peca por tardia, e só é de lamentar que os municípios da região não tivessem jogado na lotaria online e ganho algum prémio que lhes permitisse ajudar a financiar obras deste género. Ao mesmo tempo, a Linha do Vouga, como habitualmente, fica mais atrás também nas intenções de modernização. O governo anuncia que vai lançar um plano de investimentos a realizar até 2022, tratando-se portanto de um processo bem mais atrasado, a todos os níveis, que o da Linha do Norte. Sustentabilidade e racionalidade Caminhamos para uma época em que as questões ambientais se vão tornar cada vez mais prementes, não só à medida que cresce a consciencialização dos cidadãos mas também à medida que as consequências das alterações climáticas nos atingem com cada vez mais clareza. A dimensão e a violência dos incêndios florestais de 2017 são disto bons exemplos. Um sistema ferroviário desenvolvido e competente permite que os cidadãos possam evitar o uso do automóvel particular, o que tem ganhos ambientais imediatos. Além disso, é uma forma de racionalizar também a própria utilização das estradas, que deverão ficar um pouco mais libertas de tráfego automóvel. O exemplo da Ponte Aérea Porto-Lisboa O exemplo mais interessante de como um investimento em transportes pode dar frutos rapidamente vem precisamente do transporte aéreo. A nova administração da TAP entendeu que haveria um mercado a explorar nas ligações entre o Porto e Lisboa, ao ponto de se considerar como rival das ligações ferroviárias e rodoviárias. A chamada Ponte Aérea, com a criação de mais de uma dezena de voos diários entre as duas cidades (com a sua frequência a variar de acordo com a procura prevista), veio demonstrar que havia um mercado por explorar nesta área. Claro que se trata de uma situação particular, mas quantos exemplos não conhecemos de pessoas que foram “empurradas” para soluções que não o transporte ferroviário pela sua falta de competitividade? Pelos atrasos frequentes, pela falta de opções em termos de horários, em suma, por sentirem que o serviço não era consistente ao ponto de servir como alternativa de transporte válida? Mude este paradigma, e as pessoas passarão a encarar o transporte ferroviário de outra forma. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

