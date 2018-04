Nova passagem superior sobre a Linha do Vouga em Albergaria-a-Velha 23 abr 2018, 12:06 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha anunciou hoje que está a construir uma nova passagem superior sobre a Linha do Vouga no centro da cidade, envolvendo um investimento de cerca de 135 mil euros.



"A intervenção está inserida na obra de regeneração urbana que contempla a zona envolvente à Igreja Matriz e a Rua Gonçalo Eriz e visa garantir melhores condições de circulação numa via que tem sofrido uma enorme pressão pelo aumento de trânsito", refere a edilidade.



Segundo o comunicado, o tabuleiro antigo tinha uma largura de 4,5 metros e não permitia a circulação simultânea de dois veículos, obrigando à passagem alternada, o que provocava constrangimentos no trânsito, especialmente na passagem de veículos pesados. Não oferecia, igualmente, as necessárias condições de segurança para os peões, sendo a falta de visibilidade um outro ponto a corrigir.



"Com esta intervenção, a faixa de rodagem está a ser alargada para os 6,5 metros, com passeios de 1,5 metros em cada lado. A solução estrutural adotada inclui muros de contenção pré-fabricados, autoportantes, que se sustentam a eles próprios. O tabuleiro é constituído por vigas pré-fabricadas e pré-lajes de betão armado", adianta a Câmara.



A extensão do tabuleiro mantém-se nos 5,67 metros, "o que permite a circulação de comboios na linha inferior sem qualquer

constrangimento. Por fim, a empreitada compreende a substituição de infraestruturas que atravessam a passagem superior, nomeadamente, o abastecimento de água, a rede de gás e as instalações elétricas e de telecomunicações".

