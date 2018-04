A Câmara de Águeda efetuou a entrega de três viaturas elétricas a agrupamentos e escolas do concelho.



Os destinatários foram os agrupamentos de Escolas de Valongo do Vouga, de Águeda Sul, e ainda ao agrupamento de Águeda, que partilhará a viatura com a Escola Secundária Adolfo Portela.



"Esta ação é apenas mais uma no que toca ao investimento da autarquia de Águeda na educação no concelho, enquadrando-se no processo de descentralização de competências nesta área, o qual veio permitir uma maior apoio ao sistema educativo local, com benefícios visíveis para os estabelecimentos escolares do concelho", refere a edilidade.



Os veículos servem também para "suprir uma necessidade básica dos estabelecimentos de ensino concelhios que não estavam dotados de veículos automóveis ligeiros que lhes permitissem realizar um conjunto de tarefas de gestão diária, que agora ficam satisfeitas."



Segundo a Câmara, esta opção pelas viaturas elétricas prende-se com a constante preocupação da autarquia para com a mobilidade sustentável e preservação do meio ambiente, no âmbito dos 10 princípios de sustentabilidade concelhia, contribuindo também para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, mostrando um cruzamento das politicas sectoriais do concelho.