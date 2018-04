Grande parte do plantel do Beira-Mar é para manter, revelou Cajó 22 abr 2018, 23:55 Depois do ´puxão de orelhas´ dado à equipa aquando da derrota em Carregosa (1-0), o treinador do Beira-Mar elogiou a resposta dada este domingo na receção ao Paivense (3-1).



Apesar da primeira parte negativa, que permitiu aos visitantes irem para o intervalo em vantagem, Cajó valorizou a forma como os jogadores deram a volta ao marcador.



Numa altura em que já se prepara a nova época, o técnico procurou também tranquilizar o grupo, adiantando que não conta fazer mudanças radicais no plantel que tem ao seu dispor.



Nos primeiros 45 minutos, o Paivense fazia jus ao estatuto de ´besta negra´ do Beira-Mar na distrital.



Cajó admitiu as falhas que permitiram a vantagem dos visitantes: "Não sei se o primeiro golo não é em fora de jogo, mas estávamos mal posicionados. Depois não encontrámos muitos caminhos para a baliza do adversário", disse.



"Falámos ao intervalo, abrimos mais espaços e chegámos mais vezes à baliza. Seria muito injusto não vencer, demonstrámos que estamos fortes", acrescentou o técnico que não gostou de ver interpretações "nada a ver" com o que pretendeu dizer quando criticou a equipa em Carregosa, por falta de concentração dos jogadores no jogo. "Não era a atitude certa, não estavam com a cabeça naquele jogo, mas isso foi trabalhado e hoje apresentámos o resultado, estivemos unidos", referiu Cajó, aproveitando para antecipar que "grande parte dos jogadores farão parte do plantel" na próxima época.



Na antevisão do próximo jogo, em Lamas, que segue imediatamente abaixo dos aurinegros, o treinador acredita que o Beira-Mar "tem argumentos para contrariar um adversário forte e manter a perseguição ao melhor resultado possível".

