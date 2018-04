Os Vereadores do Partido Socialista, Eduardo Conde, Sérgio Lopes e Alfredo Sousa, constataram em recente reunião da Câmara Municipal de Ílhavo que o Relatório e Contas de 2017 demonstra claramente que a autarquia tem todas as condições para diminuir a Taxa de IMI para o mínimo legal possível: 0,3%.

Os Vereadores do PS afirmaram que a diminuição de receita proveniente do IMI, em cerca de 150 mil euros, esteve muito áquem da previsão de queda abrupta prevista – 600 mil euros – pela Maioria PSD após a redução da Taxa para 0,375%, medida que o PS sempre considerou anémica e que o Relatório e Contas confirma ficar muito longe do alívio fiscal que a Câmara poderia ter operado.

Os autarcas do PS relevaram ainda que a receita proveniente de Impostos Diretos aumentou em continuidade com a tendência registada nos últimos quatro anos, mesmo em ano em que a Taxa de IMI foi reduzida. No entendimento dos socialistas, esta realidade prova, se dúvidas houvesse, que o PS continua a ter razão no que diz respeito à capacidade orçamental que a Autarquia tem para reduzir substantivamente a carga fiscal às famílias e empresas, em sede de diminuição da Taxa de IMI para além da redução anémica operada pela Maioria, de diminuição da Taxa de participação variável no IRS e da Taxa de Derrama, sem colocar em causa a sustentabilidade orçamental da Câmara e com vantagens assinaláveis para o alívio dos compromissos dos Munícipes e correspondente estímulo da economia local.

O debate surgiu da avaliação das contas de 2017 apresentadas pela Maioria PSD que os Vereadores do PS consideram ser um documento que não só reflete a realidade contabilística e financeira da autarquia como contém subjacentes as opções políticas dos autarcas que detêm a maioria dos mandatos autárquicos e por isso lhes cabe a governação do Município.

O PS considera que esses protagonistas são por isso responsáveis pelo serviço de dívida que a Câmara suporta, em 2017 como em anos anteriores, de mais de 2 Milhões de Euros e uma dívida que ronda os 14 Milhões de Euros. Ainda que o valor da dívida venha reduzindo ao longo dos últimos quatro anos e que o seu peso face à dimensão orçamental da autarquia seja suportável, não podem os autarcas do PS escamotear que o custo anual da sua existência hipoteca uma parte importante da capacidade financeira da Câmara na resposta aos problemas do presente e aos desafios do futuro, resultante de orçamentos municipais sobredimensionados que não resolveram muitos dos problemas estruturais do Município.

Assinalaram ainda que o montante devido a fornecedores aumentou face a 2016 e que o Prazo Médio de Pagamentos se fixa nos 62 dias, de acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Câmara, não se percebendo com que fundamento afirma a Maioria que este indicador se fixa em valores consentâneos com rácios financeiros dos melhores Municípios do País. A este respeito, notam também que em igual período de 2013 aquele indicador se fixava nos 9 dias, pelo que a subida registada nos últimos anos é preocupante, dado que indicia uma tendência estrutural do regresso a uma relação pouco leal com os fornecedores da Autarquia, a uma política de gestão financeira substantivamente sustentada às custas do esforço dos fornecedores, que num passado bem recente levou a Câmara a aderir a um plano governamental de saneamento de dívida a fornecedores.

Ademais, o esforço que é exigido aos Munícipes, não é acompanhado da redução rigorosa da despesa corrente da Câmara, nem tão pouco da resolução dos estrangulamentos do concelho, nas áreas da mobilidade, da criação de emprego e fixação de população ativa, da valorização dos recursos ambientais e turísticos, da gestão territorial integrada e sustentável, do reforço das políticas sociais e da aproximação entre os eleitos e eleitores.

Registam ainda debilidades na gestão do Município que se refletem, designadamente, na falta de cobertura total do saneamento, não obstante os investimentos feitos nesta área ao longo dos últimos quatro anos, na ausência de uma rede de transportes públicos em todo o Município, bem como na inexistência de uma estratégia para a regeneração urbana, em especial, nas freguesias da Gafanha da Nazaré e da Gafanha da Encarnação.

Os Vereadores do PS sustentam que ao longo dos últimos quatro anos, com o cenário das escolhas que o PSD fez, sempre às custas da sobrecarga fiscal dos ilhavenses, nunca às custas de uma redução de despesa rigorosa, sempre ignorou a necessidade de uma ação política estratégica que resolva os problemas estruturais do Município, que tanto prejudicam a sustentabilidade do território e a qualidade de vida dos Munícipes.

O PS afirma que não pode aprovar o Relatório e Contas de 2017 e apoiar as escolhas políticas que lhe são inerentes, tendo os seus Vereadores optado pela abstenção.

PS de Ílhavo