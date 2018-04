Concertos: Best Youth no Teatro Aveirense 22 abr 2018, 20:47 Depois de "Highway Moon", o álbum de estreia que levou Best Youth aos maiores palcos nacionais e internacionais, tendo sido destacados pela crítica nacional e internacional. Quarta, 25 de Abril - 21:30. 2018 será o ano de apresentação do novo trabalho. Acompanhe as gravações do disco através das redes sociais de Best Youth.



Mais info http://www.teatroaveirense.pt/evento_detalhe.asp?id=2104



