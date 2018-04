45 anos de um momento absolutamente marcante 22 abr 2018, 19:05 Um país aterrorizado por uma ditadura fascista que já levava 47 anos, sem liberdades democráticas, pobreza material generalizada, censura, guerra. Filipe Guerra * Assinalam-se este mês, 45 anos de um momento absolutamente marcante e incontornável, na História da resistência anti-fascista portuguesa e para Aveiro: o 3º Congresso da Oposição Democrática. Em 4 de Abril de 1973, no Cine-Teatro Avenida, Álvaro Seiça Neves lia o Telegrama do Prof. Rui Luís Gomes, Presidente do Congresso por vontade unânime da sua Comissão Nacional, mas que o fascismo impedira de regressar do exílio para participar no Congresso, telegrafava “Profundamente sensibilizado convite presidir Congresso saúdo companheiros consciente da importância deste Congresso para objectivos centrais nossa luta liberdades democráticas povo português independência povos coloniais declaro aberta a sessão”. Portugal era um país aterrorizado por uma ditadura fascista que já levava 47 anos, sem liberdades democráticas, pobreza material generalizada, censura, guerra, obscurantismo espiritual e cultural, repressão, prisão e morte para os opositores, um país isolado no plano internacional, apenas enquadrado na NATO. Foi neste contexto e tomando como incontornáveis referências os 1º e 2º Congressos Republicanos que o 3º Congresso da Oposição Democrática se iniciava. Para uma ideia clara da dimensão do Congresso, é imprescindível referir o seu Executivo e a dimensão da sua Comissão Nacional com cerca de 500 membros, as mais de 200 teses e trabalhos chegados(muitos de produção colectiva) e a significativa presença de milhares de delegados de todo o país. Um Congresso marcado não só pelo enorme acto de coragem cívica dos seus organizadores e participantes, mas também pela elevada participação e os numerosos contributos chegados, concluindo-se com a grande qualidade e assertividade da sua construção ideológica, plasmada também nas conclusões presentes na sua Declaração Final. No plano político, o 3º Congresso, na sua Declaração Final, traça com clareza como “objectivos imediatos, possíveis de atingir através da acção unida das forças democráticas(…)o fim da guerra colonial(…)a luta contra o poder absoluto do capital monopolista(…) e a conquista das liberdades democráticas” . Objectivos assertivos que viriam não só a marcar a farsa eleitoral de 1973 como o pensamento e programa do Movimento dos Capitães na Revolução de Abril. Para esta afirmação ideológica é obrigatório referir que em muito contribuíram relevantes desenvolvimentos e expressões da luta da classe operária, audaciosos avanços e conquistas de posições no movimento sindical e noutros espaços legais e semi-legais pelos sectores democráticos e a integração na luta anti-fascista de novas gerações de estudantes e jovens trabalhadores. Vitórias inseparáveis de concepções e orientações do PCP que foram conquistando autoridade e reconhecimento na Oposição, e que visavam aliar a sua luta clandestina a outras e novas formas e espaços de luta legal e semi-legal. O 3ºCongresso realizou-se sem a presença física de Mário Sacramento, Médico, Intelectual, Comunista(5 vezes preso político, a primeira vez com 17 anos apenas), figura tutelar e absolutamente incontornável nos anteriores Congressos de Aveiro. Para o seu último dia, 8 de Abril, uma romagem de memória e homenagem à sua campa fora proibida pelo Governo Civil. Corajosamente os democratas reunidos em Aveiro entenderam ainda assim realizar a pacífica romagem. A resposta das autoridades foi uma selvática carga policial que deixou feridos dezenas de congressistas, transeuntes e até jornalistas estrangeiros, foi-lhes valendo o apoio possível da população. O fascismo mostrou a sua natureza repressiva e as réstias de crendice de alguns sectores sobre a “primavera marcelista” ou a “evolução do regime” finavam-se por ali. Os diversos congressos de Aveiro são páginas de ouro na História desta Região. Aos democratas, mesmo que em campos diversos, o Presente responsabiliza sobre o Passado. Da mesma forma que também o Passado responsabiliza sobre o Presente e o Futuro. * Jurista, vogal do PCP na Assembleia Municipal de Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)