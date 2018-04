Futebol distrital: Beira-Mar obrigado a reviravolta com o Paivense 22 abr 2018, 17:58 O Beira-Mar regressou às vitórias na receção ao Paivense (3-1), que esteve na frente do marcador durante 68 minutos, vingando a derrota da primeira volta do principal escalão do futebol distrital.

Ficha e vídeo A entrada desastrada da formação da casa, ao sofrer um golo aos nove minutos, apontado com toda a calma do mundo por Francisco, bem desmarcado, tardou a ser corrigida. Não era o que os adeptos da casa esperavam depois da inesperada derrota em Carregosa, adversário que também estaria perfeitamente ao alcance. Os aveirenses, que surgiram em campo com algumas mexidas no onze (Berna fez de Aranha e Didi substituiu Zé Bastos), tiveram de proceder a uma alteração forçada ao 20 minutos (Ramalho entrou para o lugar de Mané devido a lesão). Com o Beira-Mar a exercer maior dominio de jogo, ainda se viu um remate rasteiro de Joaozinho, que Figueiredo desviou para canto. Uma entre várias boas movimentações ofensivas forasteiras. Só aos 38 minutos, os locais dispuseram de um lance realmente de perigo, quando, a cruzamento da esquerda de Artur, o médio Letz cabeceou à figura de Rui, que já em ocasiões anteriores, embora menos flagrantes, tinha dado confiança no sector defensivo. Perto do intervalo, Didi, desmarcado, surgiu na área a finalizar para a baliza, mas um defesa foi a tempo de cortar a bola. Na arranque da segunda parte, assistiu-se a lance idêntico, novamente com Didi na jogada, assistido por Artur, e outra vez a aparecer um paivense a salvar, desta feita mesmo em cima da linha de fundo. Empatar foi o mais difícil A entrada de Aranha transfigurou para melhor a equipa da casa, mais objetiva em busca do golo, que acabaria por surgir aos 68 minutos. Aparicio cruzou da esquerda para Didi que, na área, fez a receção, rodou e desferiu o remate que valeu o empate. Nota técnica elevada para o avançado que, à terceira, teve motivos para festejar. A equipa da casa, como lhe competia, não alivou a pressão ofensiva. Letz, do meio da rua, obrigou Rui a defesa apertada para canto. Praticamente no lance seguinte, o central Lobo surgiu na área e rematou a bola por entre um emaranhado de pernas, consumando a reviravolta a dez minutos do fim. Depois de um último fulgor paivense, já nas compensações Zé Bastos aproveitou uma atrapalhação defensiva e, ainda longe da baliza, meteu o pé, ampliando a vantagem. Na classificação, após a 28ª jornada, o Beira-Mar volta a ficar sozinho no terceiro lugar (56 pontos), mercê da derrota do Lamas no vizinho Lourosa. O São João Ver goleou em casa o Esmoriz (4-1), seguindo na segunda posição (mais informação). (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)