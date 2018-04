Concelhia do PSD de Aveiro fez "visita" à Assembleia Municipal 22 abr 2018, 14:29 A comissão política concelhia do PSD de Aveiro marcou presença ´em peso´ na parte final da sessão ordinária de abril da última Assembleia Municipal, realizada na passada sexta-feira. Vitor Martins, líder da seção, fez-se acompanhar, entre outros elementos, de Paulo Anes, seu vice-presidente, que já foi deputado municipal. O presidente da concelhia, ex-autarca de Santa Joana, foi vogal no anterior mandato (eleito como número dois da lista da coligação), mas praticamente não exerceu o cargo, fazendo-se substituir. A presença, não habitual, dos dirigentes locais do PSD foi explicada por uma fonte da comissão política concelhia como sendo "uma visita". Depois do processo de lançamento das últimas autárquicas, e outros episódios anteriores de divergências politicas, as relações entre o presidente da Câmara, Ribau Esteves, e a estrutura local social democrata, terão voltado a conhecer alguns momentos de tensão, nomeadamente aquando do debate interno aquando da preparação das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2018. A concelhia tem seguido com preocupação também alguns projetos estruturantes locais, como a renovação da Avenida Lourenço Peixinho e a possibilidade de ser instalado o parque de estacionamento subterrâneo no Rossio. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

