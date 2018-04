Professores recebem formação para lidar com cancro nas escolas 22 abr 2018, 00:12 O curso em oncologia dirigido a docentes do pré-escolar e 1º ciclo dinamizado pela Núcleo Regional do Centro chega ao distrito de Aveiro.



A formação organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está agendada para 22 de maio com uma duração de 15 horas.



"Dado o aumento anual da incidência e mortalidade por cancro em Portugal, é da maior importância atuar na prevenção, começando numa idade precoce e mantendo-a ao longo de toda a idade escolar, integrando o ensino básico, secundário e universitário", refere um comunicado.



A LPCC salienta a importância de "divulgar informação sobre o cancro e promover a educação para a saúde, com ênfase para a sua prevenção".



O curso terá lugar na escola secundária José Estevão, na cidade de Aveiro, sendo as inscrições gratuitas, ainda que sujeitas a disponibilidade de vagas.



Os pedidos devem ser enviados para o Centro de Formação da Associação de Escolas Concelhos de Aveiro e Albergaria-a-Velha.



Além de apoio ao doente oncológico e família, a LPCC dinamiza atividades de promoção da saúde, prevenção do cancro, formação e investigação em oncologia.



As ações gratuitas para docentes do pré-escolar e do 1º ciclo destina-se capacitá-los "como promotores de iniciativas capazes de atuar ao nível da promoção da saúde e prevenção do cancro."



Ficarão, assim, "habilitados a desenvolver projetos no âmbito da temática da oncologia e prevenção do cancro em contexto escolar, bem como atuar ao nível da promoção da saúde, adoção de estilos de vida saudáveis e aprendizagem entre pares, junto dos alunos."



Os cursos são acreditados pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua de Professores.

