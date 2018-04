A maioria PSD-CDS ´chumbou´ uma proposta de recomendação apresentada pelo PAN na Assembleia Municipal para a transmissão em direto das reuniões pela Internet, logo que o anunciado novo portal da autarquia estivesse operacional.



A Câmara, através do presidente, invocou, sobretudo, razões técnicas "ao nível de comunicações" e também de legalidade, por força das cautelas a ter devido à nova lei de proteção de dados.



"Nos próximos meses não teremos as condições necessárias", garantiu, adiantando que estão a ser feitos "grandes investimentos" para a melhoria das ligações e também na formação de funcionários no âmbito do novo regime legal.



O eleito do partido proponente, Rui Alvarenga, defendeu que a transmissão, já assegurada em vários municípios, além de "dar maior visibilidade" aos trabalhos do parlamento aveirense, permitiria aos cidadãos que não podem participar o acompanhamento dos trabalhos. Uma medida de comunicação que poderia ajudar, também, a combater a abstenção, que em Aveiro rondou os 56% nas últimas autárquicas.



No debate, Pedro Pires da Rosa, do PS, sensibilizou as bancadas da maioria a optarem, pelo menos, pela abstenção, permitindo a aprovação da proposta de recomendação a aplicar quando a Câmara estivesse capacitada para tal. O deputado socialista lembrou uma experiência anterior de transmissão dos trabalhos da Assembleia Municipal, a cargo da Escola Profissional de Aveiro, quando era presidente da mesa Miguel Capão Filipe, hoje vereador.



Uma solução que o presidente da Câmara considerou atualmente desadequada, dada a indisponibilidade dos recursos então usados para "trabalho precário".



A discussão seria rematada pelo presidente da Assembleia Municipal, Luis Souto, pedindo "tempo para amadurecer" a proposta e aguardar o novo normativo legal, já que "pode certamente levantar algumas questões". Mas disse que a mesa está empenhada "em trazer mais público" às reuniões e "não tanto no voyeurismo político."