A Oliveirense Basquetebol alcançou um triunfo importante, o terceiro consecutivo na 2ª Fase da Liga Placard, no reduto do Basquetebol Vitória SC (79-83), que em sentido contrário registou o quarto tropeção seguido.



Os donos da casa até foram para o intervalo com uma vantagem de dez pontos (43-33), mas no regresso dos balneários assistiu-se à reacção da turma de Oliveira de Azeméis, líder à condição da competição.



Com um parcial de 28-20, a formação forasteira colocou-se a apenas dois pontos de distância (63-61) à entrada para o último período, para depois se assistir ao consumar da recuperação, num resultado apertado, mas saboroso.



O Illiabum Clube perdeu em casa com o CAB Madeira por 80-87.A Ovarense ganhou por 64-57 na receção ao Galitos (mais informação).