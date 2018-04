O Beira-Mar assegurou a permanência na Proliga, esta tarde, ao vencer, em Aveiro, a Académica de Coimbra por 73-64, alcançando, assim, o principal objetivo da época.



Os aveirenses perdiam ao intervalo, (33-34), mas na segunda parte assumiram os destinos da partida.

O Esgueira conquistou uma vitória importante no reduto do Ginásio (64-73), liderando a classificação com 25 pontos, mais dois que o Maia, que saiu derrotado do embate no pavilhão do Imortal (mais informação).