A construção da Pista de Cross Country Olímpico (XCO), na Curia, "vai ser uma realidade dentro de pouco tempo", anunciou a Câmara de Anadia.



O projeto motivou a aprovação, em reunião de executivo, de um acordo de colaboração a celebrar entre o município de

e a Federação Portuguesa de Ciclismo, no qual são definidos os termos em que o processo irá decorrer.



A pista, que vai ficar implantada nos terrenos do antigo Parque de Campismo de Curia, servirá como extensão do CAR - Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos.



Um contribuito "para enriquecer o conjunto de infraestruturas desportivas do concelho de Anadia. Será também uma peça fundamental para a candidatura do CAR a centro satélite do centro mundial de ciclismo da União Ciclista Internacional (UCI), e uma mais-valia para a candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020."



O investimento camarário deverá rondar, na sua totalidade, os 200 mil euros.



Depois de concluída, "a infraestrutura reunirá todas as condições necessárias para acolher grandes competições internacionais, assim como estágios de diferentes equipas e seleções. Por outro lado, a pista ficará dotada de condições para a iniciação/formação em ciclismo, podendo receber jovens praticantes desde o escalão etário do primeiro ciclo."



O projeto de construção da pista de XCO foi elaborado de acordo com os regulamentos da União Ciclista Internacional (UCI) e demais normativas internas da Federação Portuguesa de Ciclismo. De acrescentar ainda que a localização e o traçado obtiveram parecer prévio favorável do Instituto do Desporto de Portugal.



A Câmara Municipal de Anadia, presidida por Maria Teresa Cardoso, considera "que as sinergias resultantes da proximidade e da concentração dos equipamentos, nomeadamente o CAR e a Pista de BMX, em Sangalhos, o Anadia Sports Centre, em Anadia, e a Pista de XCO, na Curia, podem trazer um enorme benefício para o concelho, reforçando a mútua utilização coletiva e garantindo, assim, a partilha de espaços de apoio comuns."



O XCO é uma vertente do ciclismo que está em franco crescimento a nível internacional, sobretudo desde que obteve o estatuto de modalidade olímpica.