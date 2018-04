Está agendado para 13 de maio próximo o bota abaixo de um barco moliceiro construído de raiz.



"Mais uma bela embarcação - um moliceiro a sério, sem mutações nem mutilações - que vai chegar às águas da Ria de Aveiro", congratulou-se Januário Cunha, vice-presdiente da Câmara da Murtosa, antevendo um dia "memorável".



O mais recente barco moliceiro toma o nome do proprietário e construtor, António Ferreira Nunes, "um murtoseiro apaixonado pela Ria e pelos moliceiros".



Com a ajuda do mestre José Rito, ganhou forma no Canto dos Pocinhos, na Murtosa.



O lançamento à água ocorrerá no cais do Bico "num momento de grande simbolismo, pois representa um novo alento e esperança na preservação daquele que é o verdadeiro ex-libris da Ria de Aveiro e, provavelmente, a mais bela embarcação do mundo, que tem na Murtosa a sua pátria", refere uma nota do município local.