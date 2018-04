Futebol distrital/ Beira-Mar: Cajó pede empenho à equipa 21 abr 2018, 13:34 Depois de ter criticado o desempenho da equipa na última jornada, resta saber se Cajó vai mexer no onze que repetiu na deslocação a Carregosa. A derrota por 1-0 em casa de uma formação que luta pela subida obrigou os aveirenses a dividirem o terceiro lugar com o Lamas. No regresso dos jogos com público, após dois embates de castigo, o Beira-Mar recebe este domingo o Paivense, de quem tem a má recordação da derrota na primeira volta (2-1). "Queremos muito voltar às vitórias e continuar a lutar pelo lugar mais alto possível da classificação", afirmou o treinador aveirenses na antevisão publicada no Facebook do clube. Depois da "frustração" vivida na última jornada, Cajó espera, assim, voltar a ver a dar a imagem "de uma equipa forte e vencedora" perante o décimo quarto classificado. O treinador relembrou a mensagem transmitida ao grupo após o desaire com o Carregosense: jogar pelo Beira-Mar "implica ter concentração e atitude competitiva sempre ao mais alto nível, porque quando não se está totalmente focado, os obstáculos tornam-se maiores". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

