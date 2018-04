Mealhada: Rei dos Leitões dá boas-vindas ao calor com novidades de Primavera 21 abr 2018, 00:18 O septuagenário restaurante Rei dos Leitões, instalado na mítica recta da Mealhada, na Bairrada, e que há dias recebeu, pelo segundo ano consecutivo, um ‘Garfo de Ouro’ atribuído pelo guia Boa Cama Boa Mesa, do Expresso, dá as boas-vindas ao calor com novidades de Primavera.



Ao todo, são doze os novos pratos, distribuídos por entradas, opções de peixe, de carne e sobremesas, três em cada item. Muitas outras opções compõem a dinâmica carta do Rei dos Leitões, recheada em comida e em vinhos – conta já com mais de 3.000 referências, numa viagem por Portugal e pelo Mundo vinícola.



Pratos repletos de inovação na confecção e no empratamento, mas que acima de tudo não renegam às origens, ou não fosse este um restaurante de comida portuguesa. A qualidade do produto e um serviço de excelência são “porta estandarte” da dupla Licínia Ferreira e António Paulo Rodrigues, respectivamente proprietária e gestor do Rei. O chefe Carlos Fernandes e Lídia Ribeiro, responsável pela pastelaria – aka A Doceira do Rei –, são mestres na arte de transformar os produtos, que chegam à mesa repletos de sabor e design gastronómico. É caso para dizer que “os olhos também comem”! Saiba mais sobre as novidades da Primavera 2018 (ler artigo completo em Destino Aveiro). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

