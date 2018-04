O PS considera que a diminuição de 5,5 % na taxa de execução do orçamento de 2017 demonsta "incapacidade" da maioria PSD-CDS.



Em 2016 a Câmara alcançou os 80,45% como lembram os socialistas na declaração de voto das contas do exercício do ano passado, em que optaram pela abstenção.



"Em nossa opinião, haveria, neste momento, condições economico-financeiras para assumir de forma categória um projeto de desenvolvimento estruturante sustentável que pudesse garantir aos estarrejenses melhores condições de vida e que fosse suficientemente atrativo para os novos residentes", referem os eleitos do PS.



"Um concelho que não cresce demograficamente não garante o seu futuro", alertam os socialistas, dando conta que tem vindo a diminuir anos após ano a população residente (quebra de 775 pessoas de 2011 a 2017).



Para o PS, embora seja "muito importante" que as contas se apresentem saudáveis, "este indicador não basta para sentirmos que Estarreja está no bom caminho".



Os eleitos ´rosa´ gostariam de ver outros "investimentos estruturantes" a transitar de 2017 para além do investimento no Eco Parque, do renovado mercado municipal, da "ainda muito incipiente Fábrica da Fantasia" ou dos apoios ao associativismo.



O PS critica ainda o plano estratégico, "um amontoado de documentos" que leva "em direções diferentes". Por isso os vereadores não se identificam com as opções da governação atual, nem com a capacidade de execução.



As contas de 2017 evidenciam um resultado líquido positivo de 805 mil euros. As taxas de execução foram de 98,2% nas receitas e 74,81 nas despesas. O saldo transitado ronda 5,3 milhões de euros. O passivo era de 45,1 milhões de euros.