Carlos Machado, arquiteto e professor da FAUP, e Vincenzo Riso, coordenador do projeto "Reclaiming the use of Fernando Távora´s Municipal Market of Santa Maria da Feira", vão orientar uma visita guiada ao Mercado Municipal de Santa Maria da Feira, esta sábado, 21 de abril, com início às 10:30.



A visita a esta obra projetada pelo Arquiteto Fernando Távora em 1953, já classificada como monumento de interesse público, está enquadrada no programa proposto pela Fundação Marques da Silva, Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e o Município de Santa Maria, para repensar a sua leitura e preservação, constituindo o segundo momento de três ações distintas: lançamento de livro (20 de abril), visita guiada (21 de abril) e fórum de debate (em data a agendar).



Reclaiming the use of Fernando Távora´s Municipal Market of Santa Maria da Feira é o nome da publicação que, tomando o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira, projeto da autoria de Fernando Távora, como caso de estudo, dá a conhecer o resultado do trabalho de investigação desenvolvido por um conjunto de alunos do 5º ano do Mestrado Integrado da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, sob orientação do Professor Vincenzo Riso.



O trabalho, enquadrado por uma linha programática que tem por objetivo suscitar uma reflexão sobre o património arquitetónico do século XX e as questões levantadas na sua preservação na contemporaneidade, reuniu ainda a colaboração de um conjunto de arquitetos e professores – José Bernardo Távora, Carlos Machado, Isabel Valente e José Luís Pita – que deixam igualmente o seu testemunho nesta publicação, onde acresce também a perspetiva de Álvaro Siza sobre a obra de Fernando Távora.



A pertinência das questões levantadas e a oportunidade de repensar esta obra, projetada em 1953, classificada como monumento de interesse público, passados praticamente 60 anos sobre a sua construção, congregou a vontade conjunta da Fundação Marques da Silva, a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira no desenho de um programa que passa pela sessão de lançamento do livro, a 20 de abril, na Casa-Atelier José Marques da Silva, uma visita guiada ao Mercado, na manhã do dia seguinte, e uma terceira sessão, ainda a calendarizar, em Guimarães, na Escola de Arquitetura, para um fórum de debate sobre o valor pedagógico da obra de arquitetura de Fernando Távora.



Para o lançamento do livro, a decorrer a 20 de abril de 2018, na Casa-Atelier José Marques da Silva, estarão presentes os representantes das três instituições - Fátima Marinho (Presidente da Fundação Marques da Silva), Jorge Correia (em representação da EAUM) e Gil Ferreira (em representação da CMSMF) - e, como oradores, Vincenzo Riso, José Bernardo Távora, Carlos Machado e Eduardo Fernandes. A sessão inicia-se às 18h00 e é de entrada livre, apenas sujeita à lotação do espaço.



A visita guiada ao Mercado Municipal decorre na manhã de 21 de abril, com início às 10:30, e será orientada por Vincenzo Riso e Carlos Machado.



