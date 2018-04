Deputados do PSD/Aveiro recomendam ao governo que cumpra resolução antiga e redefina localização do “pórtico do estádio” 20 abr 2018, 15:41 O grupo parlamentar do PSD/Aveiro exige uma redefinição do pórtico colocado na A25 junto ao Estádio Municipal de Aveiro. Num projeto de resolução entregue esta sexta-feira na Assembleia da República, os parlamentares aveirenses preconizam que, ultrapassada a crise em 2014, seja dado “um sinal claro e um contributo essencial à mobilidade e acessibilidades na malha urbana de Aveiro”.



O projeto de resolução agora entregue recomenda ao governo que dê cumprimento a idêntica iniciativa parlamentar de 2013, com vista ao estudo de uma alternativa ao conhecido como “Pórtico do Estádio”, “defendendo os melhores interesses de Aveiro e acabando com uma grave injustiça para com os aveirenses”.



“Importa procurar uma nova localização do ‘Pórtico do Estádio’, de forma a dar um sinal claro e um contributo essencial à mobilidade e acessibilidades na malha urbana de Aveiro, promovendo a igualdade, coesão social e territorial entre os cidadãos do município de Aveiro, fundamental para salvaguarda do crescimento e desenvolvimento económico da região” – pode ler-se no texto que suporta o projeto de resolução, iniciativa dos deputados social democratas eleitos por Aveiro.



O PSD recorda que “o desequilíbrio das contas públicas, associado à fragilidade da economia portuguesa conduziu Portugal a uma grave crise, que nos levou a recorrer à ajuda externa”, negociado pelo Partido Socialista, que governava à época, para recordar que com o contributo decisivo do anterior governo, “Portugal hoje está melhor e a economia cresce, aproxima-se assim de valores anteriores à crise de 2010”.



Nesse contexto – lê-se no projeto de resolução – “as primeiras portagens foram introduzidas por um governo socialista, em 2010”, sendo que “está agora também nas mãos do mesmo PS a possibilidade de rever e encontrar uma solução para uma velha reivindicação, que é a localização do ‘Pórtico do Estádio’ em Aveiro”.



Recorda-se que, em 12 de abril de 2013, a Assembleia da República aprovou a resolução nº 63/2013, que recomendava ao governo que promovesse um estudo de uma alternativa ao “Pórtico do Estádio”, “defendendo os melhores interesses de Aveiro e acabando com uma grave injustiça para com os aveirenses”. Para sustentar a sua tese, o PSD/Aveiro recorda que esta tem sido uma reivindicação e preocupação do município de Aveiro e que a Estrada Nacional 109 é fortemente utilizada como alternativa à A25, não o devendo ser, registando um volume de tráfego muito superior ao registado antes da instalação dos referidos pórticos.



O projeto de resolução visa, assim, recomendar ao governo que dê cumprimento a outro de igual teor, datado de 2013. PSD / Grupo parlamentar Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

